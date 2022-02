Tropas rusas invadieron territorio ucraniano en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, según informó Antón Gueraschenko, asesor del Ministerio del Interior.

“La Guardia Nacional, que se ocupa de garantizar la seguridad de los depósitos de vertidos radiactivos, está combatiendo con todas sus fuerzas”, escribió en un comunicado.

El funcionario advirtió que si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, “el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea”.

La información fue comentada además por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a través de su cuenta en Twitter.

“Las fuerzas de ocupación rusas están intentando capturar la central de Chernóbil”, acusó, sin entrar en detalles.

En esa línea, aseguró que las tropas ucranianas “están dando su vida para que la tragedia de 1986 no se repita”, subrayando que “es una declaración de guerra contra toda Europa”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022