El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás que si no retoma la liberación de rehenes por presos palestinos antes del sábado, "se va a abrir el infierno" sobre la organización islamista. Hamás anunció que no entregará más secuestrados hasta nuevo aviso, acusando a Israel de retrasar el retorno de palestinos desplazados, ataques a habitantes del enclave y detener la entrada de materiales de socorro. Trump mencionó que si no se liberan todos los rehenes antes del sábado, "dejaremos que se abra el infierno". Por su parte, Hamás aseguró que la puerta sigue abierta para el intercambio de rehenes si Israel cumple con los plazos y requisitos pactados. Netanyahu se reunió con funcionarios de Defensa para valorar la situación y adelantó una reunión del gabinete de seguridad.