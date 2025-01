La mañana de este miércoles, una camioneta Cybertruck de Tesla explotó a las afueras del hotel Trump International de Las Vegas. El hecho dejó a una persona fallecida y siete heridos.

A través de redes sociales se han viralizado los videos del momento, el cual está siendo investigado como un posible “acto terrorista”.

Según información de CNN, un video de vigilancia muestra al automóvil pasando por las afueras del hotel aproximadamente una hora antes del incidente. Posteriormente, el conductor detiene la camioneta frente al hotel, explotando varios segundos después.

Las autoridades estadounidenses actualmente están investigando si existe alguna conexión entre este suceso y el ataque en Nueva Orleans, donde un conductor embistió con su camioneta a una multitud durante las celebraciones de Año Nuevo.

