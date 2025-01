Autoridades estadounidenses investigan como un posible acto terrorista la explosión de una camioneta Cybertruck de Tesla, ocurrida este miércoles a las afueras del hotel Trump de Las Vegas.

El hecho sucedió esta mañana, a las 08:40 hora local, dejando como saldo la muerte del conductor del vehículo y siete personas heridas.

El Tesla había sido estacionado en la zona de valet del hotel antes de la explosión, aunque aún se desconocen las causas del evento.

A Tesla Cybertruck has exploded outside of the Trump Hotel on the Las Vegas Strip, resulting in the Death of the Driver and Injuries to at least 7 Bystanders, the Lobby of the Hotel suffered only Minor Damage. Police are investigating the Incident, to determine if it was caused… pic.twitter.com/RScGu7qVl4

Según informó ABC News, una fuente reveló que el vehículo llevaba en su interior “una carga de morteros tipo fuegos artificiales“.

Debido a eso, la investigación ahora se centra en determinar si el conductor tenía la intención de provocar la explosión y el posible móvil detrás del incidente.

Hasta determinar la causa de la explosión del Cybertruck, las autoridades lo consideran como un posible acto terrorista.

Este suceso se produce horas después de un ataque en Nueva Orleans, donde un sujeto atropelló a una multitud, dejando al menos diez muertos y decenas de heridos, durante las celebraciones de Año Nuevo.

En tanto, el empresario y director de Tesla, Elon Musk, aseguró en su cuenta de X que la explosión de la camioneta Cybertruck “fue causada por fuegos artificiales de gran tamaño“.

“Ahora hemos confirmado que la explosión fue causada por fuegos artificiales de gran tamaño y/o una bomba transportada en la parte trasera del Cybertruck alquilado y no está relacionada con el vehículo en sí. Toda la telemetría del vehículo estaba sin problemas al momento de la explosión”, dijo.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.

All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025