Al menos 10 personas han muerto y otras 30 resultaron heridas este miércoles tras el atropello de un vehículo contra una multitud en Nueva Orleans, Luisiana, en el sur de Estados Unidos.

Medios estadounidenses citaron a varios testigos que afirmaron que un camión se estrelló contra una multitud en Bourbon Street a gran velocidad, y luego el conductor se bajó y comenzó a disparar un arma, con la policía devolviendo el fuego.

La ciudad de Nueva Orleans informó en un comunicado que 30 personas habían sido trasladadas a hospitales de la zona con heridas y que se había confirmado la muerte de 10 personas.

El suceso se produjo en la intersección de las calles Canal y Bourbon durante las celebraciones de Año Nuevo, que congregan a grandes multitudes en el barrio francés de la ciudad.

Dos testigos citados por la cadena CBS dijeron que vieron un camión blanco atravesar una barricada “a gran velocidad” y que oyeron disparos tras los ruidos de choque.

“Estábamos bastante, bastante cerca de donde empezó”, dijeron. “Tras el paso del camión oimos disparos”, agregaron.

El Gobernador de Luisiana, Jeff Landry, condenó el “horrible acto de violencia” e hizo un llamado a “orar por todas las víctimas y los socorristas en la escena”. La autoridad pidió a todos los que se encontraran en las inmediaciones que evitaran la zona.

A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.

Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.

I urge all near the scene to avoid the area.

— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 1, 2025