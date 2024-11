Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Kremlin desmiente que Vladimir Putin y Donald Trump hayan conversado tras elección del presidente electo de EE. UU., calificando la noticia como "una invención". El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, aclara que no hubo tal comunicación, desacreditando la información difundida por The Washington Post. La última conversación entre ambos mandatarios fue en julio de 2020. Según informes, Trump recomendó a Putin no intensificar la guerra en Ucrania y expresó disposición para abordar su resolución. Trump, desde Florida, ha mantenido múltiples llamadas con líderes mundiales sin intervención del Departamento de Estado. Putin, además de felicitar a Trump, lo elogió por su valentía y expresó interés en mantener contacto con el futuro presidente de EE. UU.