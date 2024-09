El equipo de Kamala Harris desafía a Donald Trump a un segundo debate televisado para octubre, apenas una hora después de su primer enfrentamiento, argumentando que el pueblo estadounidense debe decidir entre avanzar con Harris o retroceder con Trump en las elecciones. Trump inicialmente aceptó el reto, pero posteriormente mostró menos entusiasmo, indicando que tal vez no debería hacer otro debate debido a que, según él, ya había ganado el primero. A pesar de varias ofertas para organizar un nuevo debate, por ahora la única cita confirmada es el debate entre los candidatos a la vicepresidencia Tim Walz y J.D. Vance, fórmulas de Harris y Trump respectivamente, programado para el 1 de octubre.

El equipo de Kamala Harris pidió un segundo debate televisado contra el candidato republicano Donald Trump para octubre.

Menos de una hora después de finalizado el primer “cara a cara” la noche del martes entre ambos, desde la campaña de la demócrata enviaron un correo a ABC News, organizadora del encuentro, para plantear un desafío a Trump.

“Bajo las luces brillantes, el pueblo estadounidense pudo ver la elección que enfrentará este otoño en las urnas: entre avanzar con Kamala Harris o retroceder con Trump”, señala el mail.

“Eso es lo que vieron esta noche y lo que deberían ver en una segunda debate en octubre. La vicepresidenta Harris está lista para un segundo debate. ¿Lo está Donald Trump?”, agrega.

De acuerdo al citado medio, Trump recogió el guante y respondió la propuesta. “Quieren otro debate porque perdieron”, afirmó ante los medios presentes en el National Constitution Center en Filadelfia, Pensilvania.

“Entonces, ya sabes, pensaremos en eso”, sostuvo. Sin embargo, posteriormente se mostró menos entusiasta con la idea de enfrentarse nuevamente a Harris.

“Creo que tal vez no debería hacerlo”, admitió en entrevista con Sean Hannity de Fox News. “Bueno, no lo sé (…) Tengo que pensarlo, pero si gané el debate, creo que tal vez no debería hacerlo. ¿Por qué debería hacer otro? Ella inmediatamente dijo: ‘Queremos otro’. Eso es, ya sabes, lo que sucede cuando pierdes, inmediatamente quieres una revancha”.

Pese a no descartarlo por completo, el magnate -quien se autoproclamó como ganador del debate- remarcó: “veamos qué pasa”.

“No me animo a hacerlo porque gané el debate por mucho”, insistió. “Creo que fue uno de mis mejores debates, tal vez mi mejor debate”, puntualizó, fiel a su estilo, el republicano.

Si bien diversas cadenas se habían ofrecido a acoger otro cara a cara entre Trump y Harris, por ahora la única cita confirmada es el debate entre los compañeros de fórmula de ambos.

Así, los aspirantes a la vicepresidencia, Tim Walz (Harris) y J.D. Vance (Trump), se verán el próximo 1 de octubre.