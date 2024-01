La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendó a las aerolíneas inspeccionar las puertas de sus aviones Boeing 737-900ER, tras los incidentes observados en los modelos 737 MAX 9 de la empresa estadounidense que tienen diseño muy similar.

“Se exhorta a las empresas a realizar inspecciones visuales” para garantizar que las puertas ensambladas no tengan defectos, indicó la FAA en un comunicado el domingo por la noche.

El Boeing 737-900ER es un modelo más antiguo que la serie MAX pero, de acuerdo con la FAA, tiene similitudes en el diseño de las puertas.

Contactada por la Agence France-Presse (AFP), Boeing no se pronunció por el momento.

The FAA issued a statement recommending operators of the Boeing 737-900ER "visually inspect mid-exit door plugs to ensure the door is properly secured."https://t.co/54WZhNo5AC pic.twitter.com/Dy6cv23q7C

— ABC News (@ABC) January 22, 2024