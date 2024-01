La jornada de este domingo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su retiro de las primarias presidenciales de republicanos en Estados Unidos, dejándole libre el camino a Donald Trump.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), DeSantis informó que decidió bajar su candidatura presidencial, aclarando que no podía exigirle a su equipo dedicar tiempo a una campaña “sin un camino claro hacia la victoria”.

“Para mí está claro que la mayoría de las primarias republicanas quieren darle a Donald Trump otra oportunidad“, sostuvo.

En ese contexto, añadió que previamente había firmado un compromiso para apoyar al controvertido candidato.

Es necesario mencionar que el retiro del Gobernador de Florida, se da luego que quedara en segundo lugar en las primarias presidenciales celebradas en Iowa, donde Trump logró un contundente triunfo, superando a DeSantis por 30 puntos.

De esta manera, la baja de su candidatura se concreta a sólo dos días de que se desarrollen las elecciones en Nueva York.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024