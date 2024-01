Una joven mujer del estado de Pensilvania fue detenida y acusada de asesinar a una pequeña bebé de tan solo 18 meses de su novio, en un caso que provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos.

En específico se trata de Aleisia Owens (20), quien fue arrestada por el presunto homicidio de Iris Rita Alfera, después de que una autopsia determinara que la bebé murió debido a niveles fatales de acetona en su sangre.

Así fue cómo lo anunció la prensa estadounidense, según lo dio a conocer el fiscal general de Pensilvania, Michelle Henry.

De acuerdo a los informes de las autoridades, Owens habría envenenado a la pequeña al forzarla a tragar pilas de botón, tornillos y quita esmalte.

Todo lo anterior, luego de investigar en Internet los efectos nocivos de estos productos en niños.

Según medios locales, Bailey Jacoby, el padre de Iris, recibió una llamada de Owens el 25 de junio mientras estaba fuera de casa. Su pareja le dijo que “algo le pasaba” a su hija y al regresar, encontró a la menor inconsciente y rápidamente llamó al 911.

Her kiIIer is Aleisia Owens (20). Alesia force-fed this baby girl with screws, batteries and nail polish remover.

Iris fue trasladada de urgencia al Hospital UPMC Jameson en la localidad de New Castle, para recibir tratamiento, pero debido a la gravedad de su cuadro fue trasladada en avión al Hospital Infantil UPMC en Pittsburgh.

La pequeña murió cuatro días después debido a una falla multiorgánica.

Los médicos dijeron a la policía que sospechaban firmemente que las lesiones de Iris eran el resultado de abuso infantil, por lo que la joven y el padre de la beba fueron interrogados. Owens declaró en un primer momento a la policía que la nena se había golpeado la cabeza después de que “tuviera calambres” por lo que “cayó” de la cama.

El padre y Owens dijeron que en las 24 horas previas a la llamada al 911, Iris había vomitado dos o tres veces, pero por lo demás era “normal”.

Sin embargo, la autopsia mostró que Iris tenía un hematoma subdural, hemorragias retinianas bilaterales y niveles fatales de acetona en sangre.

Las autoridades también dijeron que la niña había sido hospitalizada semanas antes de su muerte después de ingerir 20 perlas de agua, tres pilas de botón y un tornillo de metal.

Al revisar el teléfono de Owens, los investigadores descubrieron búsquedas en Google sobre “productos de limpieza que podrían causar daños graves o la muerte a un niño”.

La policía descubrió que también se había buscado “productos de belleza que son venenosos para los niños” y “medicamentos que provocan muertes por envenenamiento accidental en niños”.

El jefe de policía de New Castle, Robert Salem, dijo que los hallazgos en el teléfono de Owens eran una “pieza crucial de evidencia en su contra”.

Owens está acusado de homicidio criminal, agresión agravada a un niño menor de 6 años, poner en peligro el bienestar de los niños y agresión agravada a un niño menor de 13 años.

Baby Killer Arrested. Aleisia Owens, 20, was arrested Wednesday of this week and charged with three counts of criminal homicide, five counts of aggravated assault and one count of child endangerment for the June killing of baby girl, Iris Jacoby-Alfera. Owens was denied bail and… pic.twitter.com/5kicoIypgv

— Southern Man (@MagicBelle1) January 12, 2024