La aerolínea estadounidense United Airlines descubrió un conjunto de tornillos sueltos en al menos cinco diferentes puertas de acceso tras la inspecciones a la flota del avión Boeing 737 Max 9.

Recordemos que un avión de este modelo se vio involucrado hace unos días en un delicado incidente, luego de que un avión Boeing 737 perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo desde la ciudad de Portland.

Esta información fue entregada por Air Current, organismo que informó el hallazgo de United Airlines tras una rigurosa inspección que dio a conocer el medio Reuters.

Recordemos que hace a penas dos días que la agencia federal de la aviación estadounidense (FAA) ordenó la “inmovilización temporal” de determinados aviones Boeing 737 MAX 9 operados por aerolíneas estadounidenses.

A través de un comunicado, la FAA informó que en breve se emitirá una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) que requerirá que los operadores inspeccionen las aeronaves.

Fue tras esta inspección que se encontró casos de aeronaves con problemas de instalación en algunos de los seguros de las puertas, como por ejemplo “pernos que necesitaban un apriete adicional”.

Recordemos que este pasado viernes 5 de enero el vuelo 1282 de Alaska Airlines regresó al Aeropuerto Internacional de Portland alrededor de las 5 pm hora local.

Esto, después de que la tripulación informara de un problema de presurización en el avión ya en vuelo y que se dirigía al aeropuerto internacional de Ontario, en California.

Según imágenes proporcionadas por algunos pasajeros y que están siendo difundidas por medios estadounidenses, un panel de fuselaje, incluida la ventana, se desprendió poco después del despegue.

Un testigo citado por CNN dijo que el fuselaje se desprendió cuando el avión tomó altitud y que no se dio cuenta hasta que pudo quitarse la máscara de oxígeno.

En el avión, Boeing 737 Max, viajaban 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación y solo estuvo en vuelo aproximadamente 35 minutos desde que despegó del aeropuerto de Portland.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 6, 2024