Un hombre estadounidense identificado como Steven Schwartz, de 85 años, fue acusado de matar a su esposa –Sharon Schwartz, de 81-, tras revelar que la apuñaló con un cuchillo de cocina durante una acalorada discusión sobre si debería comer panqueques para el desayuno, según un informe policial.

Schwartz, quien dijo enfrentar problemas mentales como depresión y paranoia, expresó al detective Clay que había amado a su esposa durante 40 años.

En medio de la tragedia, Schwartz describió haber besado a su esposa mientras yacía en el suelo, calificándolo como “el beso más hermoso”. En el hospital, expresó que “ella no se merecía esto esto. Yo me lo merezco. La maté. Oh, Señor”.

La tragedia ocurrió en su hogar en Washington D.C., donde Schwartz confesó a un policía que había perdido peso debido a problemas físicos y psiquiátricos, según lo constató The Washington Post. Según la declaración policial presentada en el Tribunal Superior de D.C., Sharon Schwartz pensaba que su esposo debería recuperar peso para mejorar su salud.

La fatídica discusión se desató el domingo por la mañana cuando, tras preguntarle si desayunaría, Steven indicó haber comido un cuarto de un Krispy Kreme el día anterior. A pesar de su inicial disposición a comer un panqueque con moderado jarabe, la situación se tornó tensa cuando cambió de opinión.

El informe indica que, durante el altercado, se escuchó un plato estrellándose contra la pared. Acto seguido, Steven tomó un cuchillo de un soporte, apuñalando a su esposa en la espalda.

Los vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía.

Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo de Sharon Schwartz cerca de la puerta principal. Una autopsia reveló una única puñalada que dio en su corazón. Steven, aún sosteniendo el cuchillo, se resistió hasta que la policía lo sometió con una pistola Taser.

Acusado de asesinato en segundo grado, compareció ante el Tribunal Superior, donde quedó detenido hasta una audiencia preliminar agendada para el 2 de enero.