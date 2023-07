La fiel seguidora de Charles Manson, Leslie Van Houten, fue liberada este martes de una prisión de California tras cumplir 53 años de cadena perpetua por su participación en dos homicidios.

Van Houten “fue puesto en libertad condicional bajo supervisión”, dijo el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California en un comunicado.

Según lo indicó la agencia AP, Van Houten salió de la Institución para Mujeres de California en Corona durante las primeras horas de este martes y la llevaron a una vivienda de transición, según dijo su abogada Nancy Tetreault.

Según se detalló, los asesinatos que se le fueron imputados ocurrieron un día después de que seguidores de Manson mataran a la actriz Sharon Tate y a otras cuatro personas.

Además se rescató que Van Houten -que tenía 19 años en ese momento- no participó en los asesinatos de Tate.

Desde la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, se dijo que no impugnarán su liberación. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta autoridad revirtió la concesión de libertad condicional de Van Houten tres veces desde que asumió el cargo, informó por otra parte The New York Times.

“El gobernador está decepcionado por la decisión del Tribunal de Apelaciones, pero no emprenderá más acciones”, dijo una portavoz del gobernador.

Breaking news: Leslie Van Houten, a former member of Charles Manson’s cult and a convicted murderer, was released on parole from a correctional facility in California on Tuesday. https://t.co/bNMaynOMQt

— The Washington Post (@washingtonpost) July 11, 2023