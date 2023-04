Según recoge el portal norteamericano ABC7 New York, el incidente se registró durante esta tarde en un estacionamiento ubicado junto a un edificio del Pace University.

De acuerdo al citado medio, los niveles superiores del edificio colapsaron a las 16:15 hora local, provocando la caída de varios vehículos.

Preliminarmente las fuentes policiales hablan de tres heridos; dos menores y un adulto. Sin embargo, se espera que la cifra aumente con el correr de los minutos.

En un video divulgado a través de las redes sociales se puede escuchar a una mujer gritando por ayuda.

Por el momento se desconocen las causas del colapso.

Debido al accidente, desde el Pace University señalaron a través de sus redes sociales que sus clases han sido canceladas.

Please be advised, following the partial collapse of a building near our NYC Campus, all classes on the NYC Campus will be canceled. 33 Beekman and 161 William have been evacuated and accommodations are being made for our residential students.

