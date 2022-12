Un fuerte debate está provocando la farmacéutica Pfizer en Estados Unidos luego de anunciar que el precio de sus vacunas contra la covid-19 se elevará un 400% el próximo año.

El anuncio fue realizado a fines de octubre, en adelanto al lanzamiento de la vacuna para su venta comercial. Sin embargo, la cifra superó con creces los 50 dólares que anticipaban los analistas.

Actualmente, el gobierno estadounidense compra las vacunas a 30,48 dólares (26 mil pesos chilenos) por unidad tras la última negociación realizada en junio. Este valor ya había sido reajustado de los 24 dólares (21 mil pesos chilenos) que pagaba hasta julio de 2021 y de los 19,50 dólares (17 mil pesos chilenos) que comenzó cancelando en julio de 2020.

Tras el alza, cada dosis para inoculación quedará entre 110 y 130 dólares (96 mil a 114 mil pesos chilenos) a partir del próximo año.

Según el CEO de la empresa, Albert Bourla, el alza de precio es un proceso normal cuando un producto ingresa al mercado general, y -en su visión- esto no debería impactar al bolsillo del ciudadano promedio ya que el costo deberá ser absorbido por las aseguradoras médicas.

Pero no todos están de acuerdo.

En este marco, la senadora Elizabeth Warren y el senador electo Peter Welch enviaron una carta a Bourla, urgiéndolo a reconsiderar su decisión y recordándole cuánto se benefició Pfizer de los apoyos estatales durante el desarrollo de la vacuna.

Calificando el movimiento como “pura y letal codicia”, así como una “especulación vergonzosa”, los congresistas demócratas indicaron que Pfizer recibió aportes del Instituto Nacional de Salud y un pago adelantado por 1.950 millones de dólares del gobierno, consigna el medio especializado Ars Technica.

Esto sin mencionar las ganancias que ha obtenido Pfizer desde entonces, que sólo por concepto de venta de la vacuna a nivel mundial se cifran en 37.000 millones de dólares durante 2021, convirtiéndose en uno de los productos más lucrativos de la historia, asevera el diario británico The Guardian.

“Gracias a los miles de millones de dólares federales usados para apoyar la producción y entrega de la vacuna de Pfizer, es que la inoculación contra la covid-19 es gratuita para los estadounidenses […] Esto ha sido un hito en la salud pública, pero este avance ahora está en riesgo por la codicia de Pfizer”, afirman en su carta Warren y Welch.

Según ambos senadores, esta alza desmesurada dejará la vacuna fuera del alcance de quienes no tienen seguro médico o poseen una cobertura precaria.

Previamente, el CEO de Pfizer había enfrentado estas críticas indicando que “nadie en EEUU quedaría sin vacuna”, independiente del tipo de seguro que tuvieran gracias a su Programa de Asistencia a Pacientes, cita el medio de negocios Stat, sin embargo los parlamentarios retrucaron que las condiciones de este programa aún son vagos.

Además, el cofundador de la organización de Pacientes por Medicamentos Asequibles, David Mitchell criticó mediante redes sociales que las aseguradoras acabarán por traspasar los costos de la vacuna a sus afiliados, subiendo el precio de sus planes.

This is important. I was in the room at the #STATSummit to hear Pfizer CEO @AlbertBourla say repeatedly that COVID vaccines priced at $120 a dose will be "free." It's not true. It's more Bourla/pharma double talk. Bob Herman calls him out below. https://t.co/VcCeZ6pL0i

— David Mitchell (@DavidP4AD) November 17, 2022