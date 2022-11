Joe Biden se convirtió este domingo en el primer presidente de los Estados Unidos que cumple 80 años durante su mandato. Sin embargo, la fecha se celebró con particular discreción y su edad es tema de debate ante una eventual reelección.

Recién después del mediodía, su esposa Jill Biden publicó un mensaje cariñoso con fotos de la pareja bailando en traje de gala.

“No hay nadie más con quien quisiera bailar. ¡Feliz cumpleaños, Joe! Te amo”, escribió en Twitter la primera dama.

There’s no one else I’d rather dance with than you.

Happy Birthday, Joe! I love you.💕 pic.twitter.com/7GmgE5vbqy

— Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022