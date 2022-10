En Canadá es encontrado un niño autista de 6 años, reportado como desaparecido desde finales de agosto tras haber sido secuestrado por su padre al sur de Florida, en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) confirmó que el menor de origen hispano Jorge “Jojo” Morales fue recuperado en buen estado por la Policía Montada de Canadá.

“‘Jojo’ resultó ileso y gozaba de buena salud”, señaló el MDPD.

BREAKING NEWS 🚨

The missing juvenile, Jorge "Jojo" Morales, has been recovered in Canada. We want to thank our local, state, federal, & international law enforcement, along with the @SDFLnews & @KathyFndzRundle for the collaboration on this case. pic.twitter.com/ajTkmAHCQ9

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) October 30, 2022