Es una historia que muestra la infamia, una cara oculta de la realidad, a través de dos niñas ecuatorianas que buscaban un sueño americano aún incomprensible en sus mentes.

No son la únicas sufriendo en plena infancia los embates de las pobreza, desigualdad, falta de oportunidades en sus países, tráfico de personas y más.

A unos escasos metros donde ocurrió una transgresión de derechos de la niñez, un año después, otro par de rostros tan cerca y lejos de dos realidades.

La primera, promete sueños y prosperidad. La otra, con el muro de Trump interponiéndose, reviste de problemas sociales urgentes de resolver, al otro lado en los aparentemente olvidados límites de Chihuahua.

BioBioChile fue testigo de esto último, justamente cuando la Patrulla fronteriza de El Paso mostraba el sitio donde las niñas sudamericanas fueron lanzadas sin ninguna piedad, por adultos que se ganan la vida transgrediendo la de otros desesperados seres humanos.

Tal como ocurre en el chileno desierto de Atacama, cuando guían a venezolanos hacia un sueño que no es real, sin la garantía de una potencia económica.

Las niñas ecuatorianas lanzadas por el muro fronterizo, sin piedad

En el recorrido, a finales de junio pasado, nos advirtieron de los peligros de cruzar ilegalmente la frontera sur entre México y EEUU.

Ciudad Juárez y Chihuahua, en los límites del sueño y el infierno. Uno, augurando prosperidad a quienes lo conquisten. El segundo, con espectadores y prisioneros de los cárteles de droga y la desigualdad.

En Santa Teresa, El Paso, parte de la enorme estructura de hierro, con barrotes fríos como la realidad, tratando de contener a los que no son bienvenidos.

El agente de la Patrulla Fronteriza, Orlando Marrero, recordó que en esa misma zona en la que nos guiaba el recorrido, dos niñas ecuatorianas fueron lanzadas por traficantes de personas desde 10 metros de altura.

Los hechores tenían por cómplices la travesía solitaria de las infantes y la oscuridad de la noche. Pero todo quedó captado por las cámaras de gran alcance, con tecnología infrarroja.

“Hace un año se vio un video viral donde se ven dos ‘coyotes’, dos traficantes tirando, dejando caer a dos niñas con la simple misión de distraer a nuestros agentes y distraer nuestros recursos hacia esas dos niñas para entonces ellos hacer de sus fechorías”, comentó el agente.

Las infantes tenían 3 y 5 años, una edad inversamente proporcional al trauma vivido, causado en ausencia de sus figuras de apego, por dos sujetos que huyeron hacia el lado de Chihuahua, donde la autoridad migratoria estadounidense no puede proceder contra ellos por jurisdicción.

“Pedimos dólares”: los niños de Ciudad Juárez y el muro fronterizo

A escasos metros del trauma que vivieron las dos niñas ecuatorianas, la otra cara de la infancia.

No es una más afortunada. Se trata de otro matiz en medio de la desigualdad, el tráfico de personas y las operaciones del Cartel de Juárez.

BioBioChile lo confirmó así en imágenes y testimonios inocentes, que tienen como trasfondo un oscuro mundo en el lado mexicano. Tan cerca y lejos del sueño americano, en la conflictiva Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.

¿Les gustaría en algún momento estar de este lado? Les preguntamos. La primera quincena de agosto 2022, por cierto, llevaba 66 muertes violentas al norte de este estado, según El Heraldo de Juárez.

“Sí, porque está muy bonito allá”, dijo uno de los niños que viven aledaños al muro fronterizo, al que se sujetan a diario para contemplar un paso que no les es permitido.

Aseguran que sus familiares nunca han cruzado al lado del que les preguntábamos poco, porque nos advirtieron que los traficantes de drogas y personas estarían atentos a nuestra presencia y la de la Patrulla Fronteriza de Texas.

– ¿Y sus papás no les dicen que no se acerquen acá?

– No, porque a veces nos dan dólares, nos dan dinero”.

En efecto, después de nuestra breve charla, pidieron de un par de dólares y preguntaron si hablamos español.

La vida de estos infantes de Ciudad Juárez transcurre entre pedir el codiciado billete verde de sus vecinos y sortear los peligros de su hábitat. Uno, que dista mucho del sueño que otros pretenden alcanzar y riesgos enormes para su edad, como el caso de las niñas que fueron lanzadas desde ese mismo lugar por los traficantes de personas.

Las niñas ecuatorianas y su destino

Transcurrió más de un año desde que las niñas ecuatorianas fueron lanzadas a 10 metros del muro, entre Ciudad Juárez y Sunland Park, El Paso.

En conversación con Telemundo, la jefa de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, dijo que tienen identificados a los traficantes de personas que usualmente operan ese sector limítrofe y que trabajan con autoridades mexicanas para dar con su paradero.

Entre tanto y sin reportar capturas, las menores viven con su madre en Nueva York, a la espera de sortear su suerte migratoria, lo cual puede tardar años en definirse en una corte estadounidense.

Previo a ese encuentro, las visitaron en un centro de menores donde fueron asistidas y, pese al trauma vivido, hablaron con agentes patrulleros y la jefa de éstos. Gloria Chávez las describió tranquilas y superando el terrible momento.

La Patrulla Fronteriza de El Paso aseguró a BioBioChile, durante su visita a la frontera sur entre Estados Unidos y México, que no es una constante ver a menores, no acompañados por sus padres, intentando cruzar guiados por ‘coyotes’ o traficantes.

No obstante, el caso de estas dos infantes da cuenta de la desesperación de sus figuras parentales, u otros familiares, que arriesgan la vida de sus hijos para hacerlos llegar hasta territorio estadounidense, sin saber que los traficantes de personas no resguardarán su integridad, porque su negocio ilícito no tiene como fin cuidar las vidas de adultos o niños.