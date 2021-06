Medios de Miami confirmaron que tras el derrumble de un edificio en Miami se encontraría un chileno, Claudio Bonnefoy, quien es tío en segundo grado de la expresidenta Michelle Bachelet.

En tanto, según relató a 24 Horas, la periodista Pacuale Bonnefoy dijo que su padre, quien hace 20 años reside en Estados Unidos, y su esposa María, estaban en el inmueble cuando colapsó.

Sobre lo que ha sabido de su padre, la misma periodista afirmó en CNN Chile que “de él, en epecífico, no he sabido nada, lo que si sé es que el edificio se derrumbó por completo, y hay una parte posterior que está medianamente en pie, que es donde él vivía (…) pero no hemos logrado información, porque no hay entre los evacuados”.

“Tengo una prima allá, familiares de la esposa de mi papá, fueron al centro comunitario, donde están los evacuados y el centro de operaciones, pero no hya información”, afirmó.

Confirmó que su padre estaba registrado por el Departamento de Estado de EEUU como persona desaparecida y aseguró que contaban con su contactos telefónicos en caso de que exista información.

Aseguró que se comunicó con el consulado chileno en Miami y se encuentra a la espera para tener los permisos correspondientes para viajar.

Más temprano, el director de la policía de ese condado del sur de Florida, Freddy Ramírez, dijo que se sabe del paradero de 53 residentes del edificio, pero de otros 99 no se tiene noticias hasta ahora, desde el desastre que ocurrió a primera hora de este jueves y, por ahora, se ha conmfirmado la muerte de una persona.

“Muy triste”

También, a través de su cuenta de Twitter, Vivienne Bachelet, prima de la expresidenta Bachelet, se refirió a la desaparición de su tío.

“!Muy triste. Mi querido tío Claudio Bonnefoy y su esposa, María Obias, entre los desaparecidos del edificio que se derrumbó en Miami esta madrugada. Pascuale Bonnefoy y su hermana viajarán ahora. Sólo espero que los encuentren con vida”, dijo la doctora.