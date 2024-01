Dos jóvenes de sólo 16 años fueron sentenciados a 12 años de trabajos forzados en Corea del Norte, momento que fue captado en video.

Se trata de un registro entregado a la BBC de Corea del Sur por el South and North Development (Sand), un instituto de investigación que trabaja con desertores norcoreanos.

En las imágenes, que no cuentan con audio y que habrían sido grabadas en 2002 de acuerdo al citado medio, se ve a los muchachos recibiendo su dura sentencia frente a cientos de estudiantes en un estadio.

El dramático video también muestra a miembros del régimen de Pionyang recriminar a los menores por no “reflexionar profundamente sobre sus errores”.

🚨BREAKING: Leaked footage obtained by BBC/Daily Mail show the harsh reality of life in North Korea. Teens handcuffed and sentenced to 12 yrs hard labor for watching South Korean TV. Seeking any outside culture in NK 🇰🇵 is punished severely. pic.twitter.com/B4TWuuH0iG

— NIGHT OWL NEWS – LIVE BREAKING NEWS 📰 (@NOWLTV) January 18, 2024