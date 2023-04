El ataque aéreo de las fuerzas armadas birmanas (el Tatmadaw) se dirigió contra una ceremonia de inauguración de una oficina administrativa vinculada al NUG en la localidad de Pazigyi, en Sagaing (uno de los principales bastiones rebeldes en el país), afirmó el portavoz, que prefiere preservar su anonimato.

“Nuestras estimaciones actuales son de al menos 50 víctimas mortales”, añadió a EFE.

La cifra coincide con la de medios locales independientes como The Irrawaddy, el que agrega que los aviones militares lanzaron dos bombas mientras un centenar de personas presenciaban la inauguración de la Oficina de Autoridad Popular en Pazigyi.

#DuwalaShila, acting President of @NUGsaid that the bombing of #Pazigyi village, KantBalu Twp Sagaing Div by fighter jets has shown true manifestation of terrorist military council.https://t.co/RPFhFSeI6D#2023Apr11Coup #HelpMyanmarIDPs#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/CX11zFSE6x

— Andrew zaw🇲🇾🇲🇲🇭🇲🗽🏴🎇🎆🚆🇫🇷🍅 (@zawmoethant71) April 11, 2023