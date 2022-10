El gobierno paralelo de Birmania denunció este lunes un ataque aéreo perpetrado la víspera por la junta militar durante un festival de música celebrado en el norte del país.

Este terrible hecho dejó “numerosos” muertos, entre ellos “algunos artistas y muchos civiles”.

Según expresó en un comunicado el Gobierno de Unidad Nacional de Birmania (NUG, en inglés), cuatro aviones de combate del ejército birmano “bombardearon y atacaron el concierto de música” que se celebraba la noche del domingo.

Lo anterior, para conmemorar el 62 aniversario de la fundación de la rebelde Organización para la Independencia de Kachin (KIO), en una región controlada por una guerrilla de la etnia kachin.

“El ejército terrorista ha cometido deliberadamente otro asesinato en masa con bombardeos aéreos. Esto, al tener como objetivo el público de un gran concierto”, señaló el gobierno paralelo.

El anterior, formado en su mayoría por antiguos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi.

Según los reportes de diferentes medios locales, el balance de víctimas mortales varía entre 30 y 50, la mayoría civiles.

El portal de noticias Kachin News señaló además que hay más de un centenar de heridos, que no está recibiendo asistencia porque los militares mantienen cercada la zona.

Un vídeo publicado por este medio muestra los grandes destrozos provocados en varias edificaciones por el ataque aéreo.

Horrific reports of 60 killed & 200 injured by Burmese military airstrikes on a music festival in Kachin State last night. We are trying to confirm details.

We renew our call for aviation fuel sanctions to try to help stop these attacks.

Footage from WeChat. pic.twitter.com/l8BoX1kAcb

— Burma Campaign UK (@burmacampaignuk) October 24, 2022