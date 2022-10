Tal como informó BioBioChile, este fin de semana se vivió una tragedia de proporciones en Corea del Sur, cuando más de 150 personas murieron y otros cientos resultaron heridas durante una estampida en una fiesta de Halloween en Seúl.

La tragedia ocurrió durante la jornada del sábado en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon, en una zona que consta de un callejón de unos 4 metros de ancho y en pendiente.

En el lugar se produjo una aglomeración de personas en el primer evento sin restricciones sanitarias que se realizó en esa zona. Las personas estaban tan juntas que apenas podían moverse.

Una testigo dijo a la agencia AFP que ella apenas podía respirar, pero sobrevivió únicamente porque estaba al borde del callejón donde ocurrieron los hechos. No obstante, según su relato, los que estaban al medio sufrieron mucho más.

La cantidad de muertos ha ido aumentando con el pasar de las horas, debido a que hay muchos heridos que se encuentran en condición crítica, según confirmó Choi Seong-beom, jefe del cuerpo de Bomberos de Seúl.

Duros relatos

Los relatos de los testigos de la tragedia dan cuenta del caos y desesperación que se vivió en la zona, donde muchas personas vieron morir a otros en sus manos mientras trataban de reanimarlos con maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar).

En conversación con BBC, una joven española de 24 años llamada Ana, dijo que le pidieron ayudar con las maniobras de RCP, pese a que no tenía experiencia en ello.

De hecho, Ana recuerda que intentó ayudar a dos jóvenes inconscientes. “Me decían cómo sostener la cabeza y abrir la boca y cosas por el estilo. Estaba tratando de ayudar, pero ambas también estaban muertas. Debo decir que todas las personas que trajeron para hacer RCP, la mayoría de ellas, ya no respiraba, por lo que no podían hacer nada. No pudimos hacer nada, ese fue el trauma principal”, dice Ana.

“Había tantas personas que necesitaban gente común para hacer RCP. Entonces todos comenzaron a participar y ayudar. Teníamos dos amistades que sabían hacer RCP y salieron a ayudar”, dijo la mujer.

“Tres minutos después o tal vez más regresaron llorando y con trauma porque trataron de salvar a cinco o seis personas, pero todas murieron en sus manos”, indicó.

Otro testigo llamado Nuhyil Ahammed, dijo a BBC que “la gente comenzó a empujar desde atrás, era como una ola, no había nada que pudieras hacer”.

“Anoche no pude dormir. Todavía puedo ver gente agonizante frente a mí”, reveló.

Testigo de estampida en Corea del Sur: “La gente cayó como fichas de dominó”

En un video publicado Facebook, una persona identificada como Jessi Jassicah relató lo que vio mientras se encontraba en un bar ubicado en la zona.

Jessi señaló que estaba abriendo una botella de espumante cuando comenzó a oír gritos y fue a ver qué pasaba afuera del local.

“La gente ya se había caído y se cayó como fichas de dominó”, afirmó.

La mujer dijo que vio a muchos luchando para pararse y otros botando sangre por la boca.

“Estaba aterrorizada cuando veía a la gente escupiendo sangre y cómo les hacían resucitación cardiopulmonar”, expresó.

Pero más le sorprendió que cuando pudo salir del bar vio a turistas en el callejón siguiente que seguían bailando y tomándose fotos.

“Fue impactante porque mucha gente no había visto las noticias, todavía no sabía lo que estaba pasando”, afirmó.

“Pensé que con tanta gente podría ser peligroso, pero nunca imaginé que podría haber estado tan cerca de la muerte”

Una estudiante de 20 años, llamada Huang, dijo al diario El País que llegó al lugar a eso de las 18.00 horas y que al ver que había tanta gente decidió que se iría a las 19:15. La tragedia se desató poco después de las 22:00.

Huang dijo que sólo se enteró de lo ocurrido cuando conocidos comenzaron a preguntarle si estaba bien.

“Pensé que con tanta gente podría ser peligroso, pero nunca imaginé que podría haber estado tan cerca de la muerte”, indicó.

“Al ver los vídeos se me pone la piel de gallina. Me siento afortunada por no haber estado allí, pero al mismo tiempo estoy triste por no haber podido ayudar”, expresó al diario español.

En tanto, la youTuber Seon Yeo-jung, publicó una serie de stories de Instagram donde relató su experiencia.

“Detrás de mí la gente gritaba cosas del tipo ‘¡Empuja! ¡Somos más fuertes! ¡Podemos ganar, ja, ja!’ Algunos intentábamos que la multitud siguiera un solo sentido, pero resultó inútil”, expresó.

“De repente, se desató el caos y todo el mundo empezó a empujar agresivamente de un lado a otro, y empecé a perder la visión. Mi amigo, que es más fuerte que yo, me ayudó a resistir. Si no hubiese sido por él, habría caído”, afirmó.

Las imágenes difundidas sobre el hecho muestran que las personas estaban amontonadas, sin moverse. Otras muestran las calles llenas de cadáveres tapados con bolsas, y múltiples personas haciendo reanimación RCP a jóvenes inconscientes. Una tragedia para no olvidar y que muestra el peligro de las aglomeraciones sin control.

El último recuento indica que hay al menos 154 fallecidos producto de esta tragedia.