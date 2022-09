Las autoridades sanitarias de China han recomendado a la población no tocar a ciudadanos extranjeros “que hayan visitado durante las últimas tres semanas zonas donde la viruela del mono sea endémica”, un día después de confirmar su primer caso de esta enfermedad.

Wu Zunyou, epidemiólogo jefe en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, señaló en un mensaje en su cuenta en la red social Weibo que “para evitar posibles infecciones por viruela del mono y como parte de la vida diaria, se recomienda no mantener relaciones cercanas con extranjeros que hayan visitado durante las últimas tres semanas zonas donde la viruela símica sea endémica”.

Así, especificó que se recomienda “no mantener contacto íntimo piel con piel con los que hayan visitado durante las últimas tres semanas zonas donde la viruela del mono sea endémica o hayan transitado a través de áreas endémicas de viruela símica y puedan estar infectados”.

Wu hizo hincapié en que se recomienda además “no tener contacto directo piel con piel con extranjeros”, “prestar atención a buena higiene de manos” y “usar papel higiénico desechable, dentro de lo posible, si se usan baños públicos”.

“Si las condiciones no lo permiten, se pueden usar toallitas higiénicas o papel higiénico empapado en agua hirviendo antes del uso”, explicó.

El primer caso de viruela del mono en China fue confirmado el viernes en una persona que había llegado a la ciudad de Chongqing tras un viaje al extranjero, desde donde voló al gigante asiático durante la jornada del 14 de septiembre, según especificó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China.

En este sentido, Wu resaltó que las medidas de prevención para la importación de casos “han jugado un importante papel de barrera protectora”, si bien reconoció que puede haber casos que “se cuelen entre la red”. “El descubrimiento del primer caso de viruela del mono en China (…) fue descubierto durante las medidas de cuarentena en la entrada”, destacó.

“A pesar de que hasta el momento no ha habido propagación, no significa que no pueda haberla en el futuro”, apuntó, y explicó que “el modo de transmisión de la viruela símica es complejo”. “Esta oleada de viruela del mono se propaga desde países europeos y americanos hacia el mundo, entre personas”, indicó.

“El contacto cercano es el modo más importante de transmisión, incluido el contacto directo piel con piel y el contacto con objetos contaminados con secreciones del paciente. La viruela del mono puede ser propagada también al compartir objetos como toallas, sábanas y otros utensilios. Si bien hombres que mantienen relaciones homosexuales en Europa y Estados Unidos suponen la gran mayoría de los casos, no significa que todos se hayan contagiado por contacto sexual”, zanjó.