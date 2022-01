Una aplicación “de subasta” creada para exponer a más de un centenar de mujeres musulmanas ha generado una fuerte polémica en la India.

Este martes se detuvo a dos personas en relación con la aplicación ahora retirada, entre denuncias de ataques crecientes contra las minorías.

Un estudiante de 21 años fue detenido y presentado ante un tribunal de Bombay, mostró la televisión delhí NDTV.

Además, se arrestó a una mujer como principal acusada de haber creado la aplicación, afirmó la Policía de la ciudad occidental.

“¿Por qué estoy tan asqueada, pero no sorprendida, de que haya podido ser una mujer?”, se preguntó en Twitter la periodista Ismat Ara, una de las decenas de musulmanas cuyo rostro apareció en la aplicación.

