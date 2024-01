El Gobierno de Argentina, que preside el ultraliberal y derechista Javier Milei, consideró que la media jornada de huelga general en el país es “un gran sinsentido, una complicación y una pérdida de dinero contra muchos argentinos”.

“Va en contra de lo que quiere la mayoría: vivir en paz en un país donde se empiecen a hacer las cosas bien, entendiendo que es un momento sumamente complicado”, aseguró en su conferencia de prensa diaria desde la Casa Rosada el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El portavoz acusó a los convocantes –la Confederación General del Trabajo (CGT), de inspiración peronista y la principal central sindical del país- de “intentar complicar la vida al resto de los argentinos”.

“No dejan de ser un grupo minoritario”, consideró Adorni.

Durante lo que resta de jornada, en Argentina estará vigente el estricto protocolo de seguridad para movilizaciones que el Gobierno comenzó a aplicar el pasado mes de diciembre, recordó el portavoz.

En virtud de estas normas, los manifestantes no pueden interrumpir el tráfico de vehículos por las calles durante las movilizaciones, lo que les obliga a protestar desde las aceras o las plazas peatonales.

Adorni recordó también que el Ejecutivo de Milei tiene abierta una línea telefónica, la 134, para recibir denuncias de posibles chantajes o coacciones para hacer el paro general.

Lo que se espera del primer paro nacional que enfrenta Milei en Argentina

En este sentido, la ministra de Seguridad y excandidata presidencial de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, declaró a los medios de comunicación que el teléfono ya ha recibido “miles” de avisos de diferentes gremios.

Minutos antes del comienzo oficial del paro a las 12.00 horas, Bullrich publicó en su perfil oficial de la red social X varios vídeos caminando y haciéndose fotografías con comerciantes del porteño barrio de Flores que no se adhieren a la huelga convocada por la CGT.

“¿Todo el mundo trabajando acá?”, pregunta varias veces la ministra a lo largo de los vídeos, contestándose afirmativamente a sí misma repitiendo el lema: “El país no para, paran las mafias”.

“Acá está toda la gente que trabaja. El que no trabaja no come. Acá está todo el mundo laburando (trabajando)”, asegura Bullrich en un tono desafiante.

La CGT, otros sindicatos, partidos políticos peronistas y de izquierdas, asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos o representantes del mundo de la cultura de Argentina marchan en estos momentos por las calles del centro de Buenos Aires y se concentran frente a la sede del Congreso de la Nación.