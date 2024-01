Un total de 33 militares de Venezuela, incluidos nueve de alto rango, fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada por su presunta vinculación en las “conspiraciones” de magnicidio denunciadas por las autoridades esta semana, informó el Gobierno de Nicolás Maduro este miércoles.

El ministerio de Defensa informó que “cumpliendo la orden impartida por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, nuestro comandante en jefe, se llevó a cabo el acto de degradación y expulsión de un grupo de profesionales militares”.

Un general de división, dos coroneles, seis tenientes coroneles, nueve mayores, dos capitanes, seis primeros tenientes y siete sargentos aparecen identificados con nombre y apellido en el texto.

Estos oficiales están presuntamente “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno”.

A lo anterior agregan “las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional. Todo esto representa ‘Actos de Traición a la Patria"”, indicó el comunicado firmado por el ministro Vladimir Padrino.

La fiscalía venezolana informó el lunes del arresto de 32 personas, entre civiles y militares, y el martes anunció nuevas detenciones sin precisar un número.

A todos los vinculan con cinco presuntos planes para asesinar a Maduro develados en 2023 e inicio de este año, según el fiscal general Tarek William Saab.

Esta autoridad denunció además complicidad de la agencia antidrogas (DEA) y de inteligencia (CIA) de Estados Unidos, así como actores del Ejército colombiano.

Padrino se hizo eco igual de estas acusaciones.

Les reitero a los hombres y las mujeres del Pueblo profundo, de las catacumbas: ¡Yo soy uno de ustedes, jamás me he rendido y jamás los traicionaré, pero si algún día el fascismo me hiciera algún daño, o un atentado, dejo en sus manos lo que tengan que hacer para reponer la Paz y… pic.twitter.com/f237dK62O2

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2024