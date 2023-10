Tres médicos fueron asesinados a tiros y un cuarto resultó herido la pasada madrugada en un chiringuito de playa, en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, según lo informó este jueves la Policía.

Un grupo de delincuentes armados se bajó de un vehículo blanco, se acercaron hasta la mesa y efectuaron varios disparos contra ellos.

El ataque ocurrió en un puesto de playa situado en una zona acomodada del barrio Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río.

Se trata de una de las ciudades más turísticas de todo Brasil, según informaron las autoridades en una nota y la prensa local.

URGENTE! Ao menos três médicos foram assasinados na madrugada desta quinta-feira na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Uma das vítimas do ataque é irmão da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL (SP). pic.twitter.com/JaMwBWtFZX

— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) October 5, 2023