El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), evitará el espacio aéreo de Perú para no meterse "en líos con nadie" en su próxima visita a Chile.

Según indicó en su rueda de prensa diaria, el mandatario azteca justificó su decisión argumentando que “no queremos que nos hagan una majadería”.

Esto, a propósito de las pésimas relaciones que AMLO mantiene con el gobierno peruano de Dina Boluarte, a quien ha calificado anteriormente como “usurpadora”.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar (de Colombia) a Santiago de Chile”, señaló AMLO este miércoles, según detalla Agencia EFE.

“Y no lo hacemos (evitar el espacio aéreo de Perú) porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal, no. Lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el espacio aéreo y nos lo niegan”, agregó.

“Es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos en lío con nadie, tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú, es mejor dar la vuelta, no sé cuál sea el plan de vuelo, lo están viendo los pilotos de la Fuerza Aérea”, concluyó.

AMLO tiene previsto viajar el viernes a Colombia para luego llegar a Chile, en donde participará de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en 1973.

“Una usurpadora”

En mayo pasado el presidente mexicano llamó a la mandataria peruana “usurpadora”, agregando que debería dejar el poder “al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo”.

A su vez, reafirmó su rechazo a traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Boluarte, sobre quien afirmó que “no es legal y legítimamente presidenta del Perú”.

Lo anterior llevó al Congreso peruano a declarar a AMLO como “persona non grata” en el país, acusándolo además por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú.

De hecho, finalmente fue Chile el que hizo el traspaso a Perú el 1 de agosto tras haberla recibido de México.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.