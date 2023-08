En conversación con la cadena ecuatoriana Ecuavisa, el periodista, quien alcanzó el tercer lugar en los comicios con el 16,44% de votos, señaló que no está dispuesto a vivir usando un chaleco antibalas y casco.

“Yo siempre he sido un tipo que no ha tenido miedo pero entiendo que existen circunstancias especiales que dejan en evidencia que las cosas no son como antes”, señaló el excandidato.

“Tengo una cápsula de seguridad que es muy fuerte. Las condiciones establecen que tengo que vivir con un chaleco (antibalas) y en las salidas abiertas con casco”, sostuvo.

“Yo no espero eso para mi vida, tengo que efectivamente tomarme un tiempo para mí”, complementó.

Junto con asegurar que se irá de Ecuador en las próximas semanas, el representante de Movimiento Construye aseveró que antes deberá atender las responsabilidades que asumió tras reemplazar a Villavicencio, como guiar el trabajo de quienes resultaron elegidos para la Asamblea Nacional.

A su vez, confirmó que seguirá con sus actividades periodísticas e investigaciones desde el exterior.

Cabe señalar que el 20 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Zurita tras considerar que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Ecuador”.

Recordemos que la segunda vuelta de Ecuador se llevará a cabo el próximo domingo 15 de octubre.

En el balotaje se enfrentarán la correísta Luisa González y Daniel Noboa, hijo del magnate del sector bananero Álvaro Noboa.