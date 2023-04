Según recogen medios peruanos como RPP, el incidente ocurrió en el distrito de El Tambo, en donde un sujeto de 42 años fue sorprendido por la subdirectora saliendo del baño vestido como alumna en el colegio Rosa de América.

Tras ser detectado, el hombre, un estilista identificado como Walter Solís Calero, fue retenido por funcionarios administrativos y profesores al interior del establecimiento.

Luego de ser llevado a una comisaría local, los efectivos encontraron en su celular diversas imágenes suyas en las que aparecía vestido con los uniformes de diferentes escuelas de la ciudad.

Miedo entre las alumnas

De acuerdo al citado portal, tras enterarse del insólito hecho los apoderados llegaron hasta el frontis del cuartel policial en donde intentaron linchar al sujeto.

“Las alumnas están asustadas, estamos preocupados. Esperemos que a este tipo no lo liberen en un par de horas, que se investigue bien”, señaló una de las madres.

El caso ha generado indignación en el país vecino, en donde incluso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se refirió a lo ocurrido.

“Ante denuncia de sujeto encontrado en servicios higiénicos de un colegio en Huancayo, equipo del #ProgramaNacionalAurora participa de diligencias preliminares en Comisaría El Tambo”, indicó la cartera a través de las redes sociales.

A su vez, desde el ministerio remarcaron que se identificarán a las víctimas para llevar a cabo una “atención integral”.

No se arrepiente

Solís quedó detenido por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos contra el pudor de menores, en grado de tentativa.

Al ser abordado por el portal Huancayork Times, el sujeto afirmó que “sólo quería tomar una fotografía” al interior del baño del colegio, agregando que es primera vez que se viste como colegiala. Esto, pese a las fotografías halladas en su móvil.

Finalmente, enfatizó que no se arrepiente. “¿De qué voy a arrepentirme, si no he hecho nada?”, sostuvo.

Padres protestan frente a la policía

Lo ocurrido desató la molestia de los apoderados, quienes se congregaron en el exterior de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la policía peruana para exigir sanciones contra Solís.

El hombre deberá cumplir 48 horas de detención mientras se lleva a cabo la investigación a cargo del Área de Investigación Criminal de Huancayo (Areincri) y la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la ciudad.