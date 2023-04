La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este domingo una intervención “dura” de los centros penales de su país, luego de los enfrentamientos simultáneos entre pandilleros registrados en cuatro cárceles que dejaron un muerto y siete heridos.

“Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los centros penales”, indicó Castro en uno de cinco mensajes divulgados en su cuenta de Twitter. Aseguró que la “intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo”.

La mandataria dijo que este lunes realizará anuncios como nombramientos y las primeras medidas de emergencia para enfrentar la situación. “Lo que importa son los resultados”, señaló. El anuncio se conoce poco después de numerosos tiroteos y amotinamientos en cuatro centros presidiarios este sábado, entre ellos los de máxima seguridad de “El Pozo” y “La Tolva”.

Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) April 9, 2023

“Voy a poner mano dura y orden”

“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, señaló la presidenta hondureña. Agregó que “12 años de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, no se arreglan en 12 meses”.

Tras los tiroteos, los reos dijeron a un canal de televisión local que si las autoridades no dejan “de capturar y encarcelar personas”, seguirán protagonizando balaceras y habrá más muertos. “Cualquier man que traigan lo vamos a matar en todos los centros penales”, dijo un preso.

El enfrentamiento que gatilló las medidas de la presidenta Castro se dio entre reclusos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, según las autoridades penitenciarias.