Un escándalo se ha suscitado en Uruguay luego que el senador Gustavo Penadés fuera acusado de pedófilo por parte de Romina Celeste Papasso, una militante del PN uruguayo.

A su vez, tal como recoge Clarín, la joven aseguró que las violaciones ocurrieron cuando tenía trece años de edad, antes que iniciara su transición.

Senador anuncia acciones legales

Tras conocerse la delicada acusación, Penadés ofreció una conferencia de prensa en la que además de revelar públicamente su homosexualidad, negó categóricamente las denuncias.

“Nunca he engañado ni he renegado sobre mi orientación sexual, pero lo que no admito es que por tenerla alguien me pueda acusar de pedófilo”, señaló el congresista.

Junto con ponerse a disposición de la justicia, el senador aseguró que la denuncia tiene como objetivo someterlo al “escarnio público”, añadiendo que iniciará acciones legales “contra todos los participantes activos de estas calumnias”.

Por su parte, la militante le dedicó una serie de mensajes a través de sus redes sociales. “Rata inmunda, se quedó sin plata con un menor y entró al cajero. Todavía sos víctima ahora. Todas las fotos y videos mañana a las 11. ¡Con los niños, no!”, escribió.

RATA INMUNDA SE QUEDÓ SIN PLATA CON UN MENOR Y ENTRO AL CAJERO, TODAVIA SOS VICTIMA AHORA TODAS LAS FOTOS Y VIDEOS MAÑANA 11HS. CON LOS NIÑOS NOOOOO!!! pic.twitter.com/3wUdnQG7Ht — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ 2⃣ 4⃣ 2⃣ 4⃣ (@romina_uy) March 29, 2023

“No soy la única”

En conversación con el medio local El Observador, la militante aseveró que hay más personas que acusan al parlamentario de abuso sexual. “No soy la única, hay muchas más”, sostuvo.

“Capaz que sin decirlo asume que en su momento estuvo mal, y errores podemos tener todos. Espero que las otras personas piensen igual que yo, y esto quede como unas disculpas”, sostuvo.

Cabe señalar que la denunciante lidera su propia agrupación, llamado JxP, dentro del Partido Nacional.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación de Uruguay anunbció que el fiscal de Corte, doctor Juan Gómez, envió “un memo acompañado por un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para que asigne un equipo fiscal que investigue el tema”.