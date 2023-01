Centenares de seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo la sede del Congreso Nacional, en una manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El grupo golpista superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa.

🚨 URGENTE: Bolsonaristas estão destruindo tudo que vem pela frente dentro do Palácio do Planalto. pic.twitter.com/xjnlpN5PCH

Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso.

Además, destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes.

Bolsonaristas, inconformados com a derrota nas urnas, estão tentando agora invadir o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Quem financia esses atos no Brasil? pic.twitter.com/ovecwEVZ90

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf

— Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023