El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este domingo lo que denominó como una “victoria de la democracia”, tras asumir en el mando.

“Si estamos aquí es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña”, declaró Lula ante el parlamento, en su primer discurso después de haber jurado como nuevo presidente de Brasil.

“Fue la democracia la gran victoriosa”, que “superó” las “más violentas amenazas a la libertad del voto”, apuntó en alusión a la campaña contra el sistema de votación desatada por el ahora expresidente Jair Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones de octubre.

Lula tras asumir como presidente de Brasil: “se le pone fin al autoritarismo

Bolsonaro no solo no ha reconocido todavía la victoria de Lula, sino que además el pasado viernes viajó hacia Estados Unidos y no asistió a la ceremonia de toma de posesión del líder progresista, quien sostuvo en su discurso que durante el proceso electoral tuvo que enfrentar además “la más abyecta campaña de mentiras”.

También dijo que su investidura le pone un “fin al autoritarismo” y pidió, en medio de los aplausos de la mayoría de los legisladores, “democracia para siempre”.

La ceremonia de investidura se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, debido a amenazas de seguidores de Bolsonaro que exigían un golpe militar para mantener al líder de la ultraderecha en el poder.