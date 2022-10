El Tribunal Electoral de Brasil ordenó a la policía de carreteras detener cortes que retrasan a los votantes. Esto luego que el Partido de los Trabajadores denunciara que retenes están obstruyendo las elecciones.

Así lo informó el medio BNO News, asegurando que además se amenazó con la destitución del jefe de la policía pro-Bolsonaro.

Brazil’s electoral court orders highway police to stop election interference, threatens to remove pro-Bolsonaro police chief from office

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022