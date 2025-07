Luego de que Mega publicara un video promocional de su nueva teleserie, ‘Aguas de Oro’, los rumores de la salida de Fernanda Salazar del proyecto surgieron, los que fueron confirmados más tarde por la misma actriz.

Fue durante esta mañana que el canal reveló un registro donde se ve a todo el elenco, sin embargo, en el papel de Ayelén que interpretaba Salazar estaba Vivianne Dietz, lo que llamó la atención de los televidentes.

Por ello, en registros compartidos en su cuenta de Instagram, la actriz dijo que este cambio era efectivo y se debe a que está nuevamente embarazada a la espera de su segundo hijo.

“Está todo bien. Lo que pasa es que efectivamente, como ya apareció en algunas partes, estoy esperando una guagüita, pero he tenido ciertas complicaciones que no son compatibles con el ritmo que tiene esta teleserie en particular”, comenzó explicando.

“Hay harto movimiento de aquí para allá, muchos traslados y está también la situación de estos pozones de agua caliente, que no son muy compatibles con lo que yo estoy viviendo ahora. Así que por precaución conmigo y con la guagüita, y también con la producción, llegamos a un acuerdo, de que yo me iba a retirar y por eso está entrando ahora otra actriz a hacer el personaje que yo iba a hacer”, detalló.

No obstante, la actriz no ocultó su tristeza al no poder seguir en la teleserie: “Me encantaba el personaje, pero la vida es así (…) Así que eso solo muy agradecida por cómo la producción abordó esto, porque todo el tiempo me he sentido muy cuidada y lo agradezco mucho y eso no hay nada malo detrás, no hay nada feo, no me estaban usando”, aclaró.

Por lo demás, Fernanda Salazar aprovechó de agradecer la preocupación de sus seguidores y aseguró que tanto ella como el bebé que espera están bien.