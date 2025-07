Luego de que se revelara que Benjamín Vicuña revocó el permiso para viajar a sus hijos con China Suárez, esta última salió a exponer todos los oscuros pasajes que vivió con el actor, instancia donde lo acusó de haberle sido infiel durante su embarazo y de tener adicciones.

Con la frase “El papá del año”, la también actriz aseguró que el chileno era quien llamaba a los medios de comunicación para entregar detalles de su actual relación. También aseguró que Vicuña la dejó sola cuando se contagió de Covid para “irse de joda”.

También expuso que en siete años de relación jamás llevó de viaje a los niños, pues “era mucha plata”.

Sobre lo mismo, la China Suárez expuso que cuando el chileno volvía de fiesta y se desentendía de sus hijos, y que “pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener"”. Además de asegurar que el actor ni siquiera conoce cuál es el juego favorito de su hijo y que cuando están en su casa, los deja todo el día viendo televisión y a cargo de una niñera.

Pero la actriz hizo una acusación aún más fuerte, cuando aseguró que Vicuña: “Me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”. Esto, junto a frases como “sepárate, ¿quién te va a querer con tres hijos?”, terminaron por mermar su autoestima, por lo que ha tenido que obtener atención de salud mental.

En su descargo, China Suárez acusó: “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, dijo sin revelar mayores detalles.

“Me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”, amenazó al chileno.

A lo que añadió: “Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual aman y admiran. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”.

Y por si aún quedaban dudas, al final de su descargo, la actriz argentina concluyó que fue la revocación de los permisos para viajar con sus hijos en común, Amancio y Magnolia, a Turquía con Mauro Icardi, su nueva pareja, escribió: “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre”.

Hasta el momento, Benjamín Vicuña no se ha referido públicamente a las acusaciones de su expareja. No obstante, antes de que su expareja publicara el descargo, aseguró que su decisión de revocar el permiso se debía a que debían asistir al colegio, permanecer con sus demas hermanos, lo que cerró diciendo “mis hijos viven acá. Yo vivo acá por mis hijos”, dijo a ‘Instrusos’ según consigna Caras.