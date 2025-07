El Consejo Nacional de Televisión dio a conocer el ranking de lo más denunciado, de la televisión local, durante el mes de junio. En este contexto, los dichos de Julián Elfenbein en Podemos Hablar, por el conflicto Israel Hamás, fue lo más acusado.

En concreto, el animador recibió un total de 52 denuncias, luego de un capítulo del estelar que fue emitido el 20 de junio.

Julián Elfenbein, lo más denunciado ante el CNTV en junio

“Julián Elfenbein realiza comentarios con una narrativa a favor de Israel en el contexto del conflicto con Palestina, y también frente a recientes ataques israelíes hacia Irán, con un relato que invisibiliza las violaciones al derecho internacional cometidas por Israel, figurándolo como país víctima única del conflicto, omitiendo la desproporción del uso de la fuerza, la ocupación prolongada y el sufrimiento de la población palestina”, expusieron

“Miente indicando que el grupo islamista Hamás es el responsable de la hambruna que sufre Palestina, señala que ‘Israel es la única democracia de la región’, y etiqueta como ‘antisemitismo’ cualquier crítica contra las acciones del Estado de Israel, un discurso que vulnera principios como la dignidad humana, el pluralismo y el deber de no relativizar violencias sistemáticas”, agregó el reporte.

La periodista Marianne Smith, de Mega, recibió un total de 30 denuncias en el pasado mes, también por comentarios en torno lo que ocurre en Medio Oriente.

“Marianne Smith incita al odio en contra de Israel, en el contexto del conflicto con Irán. Dice: ‘Israel es el que empezó, es su culpa. Además, yo fui a Israel, y pregunté si tienen bomba nuclear, y me dijeron que no sabían, entonces si Israel tiene, ¿porque Irán no puede tener?’. Hizo comentarios antisemitas. Manipulación de la información y falta a la ética periodística”, detallaron.

Otro damnificado del sexto mes del año fue Tomás Cancino, a raíz del despacho realizado en el matinal Contigo en la Mañana.

Aquel hecho ocurrió a fines de mayo, pero ha seguido recibiendo acusaciones ante el CNTV. Durante junio fueron 48.

“En el contexto de la fiscalización a conductores, hacen un circo a costa de las personas humildes para ridiculizarlas, periodista Tomás Cancino se burla de persona que iba en su vehículo además de humillarlo por no poder tener su matrícula en buen estado. Falta a la ética, dignidad y honra de las personas”, detallaron.