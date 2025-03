Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Chilevisión cancela programa similar a 'Espías del amor' tras fracaso entre ejecutivos. La producción, basada en el original estadounidense 'Catfish', exploraba historias de amor surgidas en redes sociales, revelando engaños y verdades. A pesar de que no había sido anunciado oficialmente ni tenía nombre, ya habían empezado el casting en la web. La propuesta, destinada a plataformas digitales, fue cancelada debido a la falta de éxito entre los altos mandos, sumado a problemas legales de su simil. Aunque el casting ya no está disponible, no se descarta que el proyecto sea retomado por parte del canal.