El actor nacional, Iñigo Urrutia, conocido por sus papeles de “Esaú” en la versión original de Amores de Mercado y “Marcelo Guerra” en Aquelarre, señaló que “es un despropósito hacer remakes” y que se debe hablar sobre lo que está pasando hoy.

Así lo señaló en conversación con Página 7, donde se refirió a este nuevo formato que está llevando adelante Mega, sin tanto éxito.

De hecho, el canal ya realizó un remake de “El señor de la Querencia”, mientras que ahora transmite “Nuevo Amores de Mercado”.

En ambos casos, las teleseries partieron fuerte, sin embargo, la audiencia en televisión se desinfló durante el transcurso de las semanas. Incluso, se habló de la suspensión de la siguiente producción, “Los 30”, también de TVN.

Según confirmó BioBioChile, la teleserie sigue en carpeta, y en el corto plazo deberían determinarse los parámetros para su realización, pese a las críticas por este tipo de producciones.

Iñigo Urrutia: “Un despropósito hacer remakes”

“Esaú” es uno de los personajes más queridos y recordados de Urrutia. De hecho, ahora muchas personas recuerdan ese papel, al compararlo con la nueva versión, que ahora interpreta Diego Boggioni.

En conversación con Página 7, Iñigo abordó el tema de rehacer las teleseries exitosas y señaló que “Creo que es un despropósito hacer remakes, sobre todo de las teleseries que fueron exitosas, porque uno tiene que hablar sobre lo que está pasando hoy, y eso es lo atractivo, sobre todo en un medio tan masivo como es la televisión”.

“Independientemente de que no sea grave, pero hay cosas que hay que tocar. Pero si lo hacen, bacán también, no tengo ningún tema con el éxito o no de las teleseries”, añadió.

Sobre repetir teleseries exitosas, como por ejemplo lo que está haciendo ahora TVN con Aquelarre, el actor, quien se alejó de la televisión y hoy tiene una gran carrera en teatro, indicó que “lo encuentro bacán, porque nosotros, los actores que participamos, tenemos una retribución económica y social”.

“Hay gente muy joven, que ni siquiera habían nacido cuando hicimos la teleserie, se te acercan, te reconocen y eso es bonito”, enfatizó.