La noche de este jueves, un intenso cara a cara se vivió en “Ganar o Servir“, el cual terminó con Pangal Andrade nominado con un total de 9 votos. Faloon Larraguibel le siguió al chico reality con 5 votos, que si bien no la instalaron como la nueva nominada, no fue un número menor.

La dinámica no estuvo exenta de tensos cruces. Y es que la exYingo recibió una amplia serie de críticas de parte de los compañeros que votaron por ella: Austin Palao, Fran Maira, Oriana Marzoli, Mariela Sotomayor y Gala Caldirola.

De hecho, incluso antes de que el cara a cara iniciara, Larraguibel tuvo un intercambio con Oriana. “No me gusta como habla; como se expresa de las otras personas. Yo con los demás tengo muy buena relación”, dijo Faloon respecto a la radicada en España.

Intenso cara a cara para Faloon Larraguibel

“Porque ella es una santa, ella acaba de caerse del cielo (…) me parece tan patética“, le respondió de inmediato la nacida en Venezuela. “Esta muchacha no se ha enterado de que no la conocen ni en su casa y que es el cuarto reality que hago en Chile, por lo tanto, hija de mi vida, el protagonismo no me hace falta, me sobra. Y si quieres te regalo un poquito“, le lanzó Marzoli.

La exconductora de “Sabores” optó por no responder. Sin embargo, sí lo hizo más adelante, cuando Oriana la llamó adelante como su nominada. “Estoy podrida de lo provocadora que es, de lo cínica que es para luego quejarse. Me parece la verdad una envidiosa“, partió expresando la expareja de Luis Mateucci.

“Seguramente envidia mi lealtad, con las amigas ella hablará de ‘juego’ con el tema de Austin, pero cuando a Gala le interesaba fue la primera en traicionarla cual Judas. Yo creo que lo que ella utiliza siempre es el efecto espejo”, continuó Oriana.

Con “efecto espejo”, Marzoli dijo referirse a que “todo lo que ella critica es lo que realmente ve en ella, entonces me da mucha pena y con mucha rapidez me vuelvo a mi sitio porque me da mucho miedo que se me vuelva a acercar”.

“Self love es lo que te falta por dentro, porque por fuera no sirve de nada”, le contestó Faloon a la chica reality. Luego, Austin también llamó a Larraguibel hacia adelante para entregarle su voto.

“Desde que tomé distancia y te expliqué los motivos por mi distanciamiento, tuviste ciertas situaciones que me incomodaron un poco y que quizás no te diste cuenta”, soltó, primeramente, el modelo peruano.

“Siento que, eventualmente, con las peleas constantes es como un llamado de atención a que empieces a hacer las cosas como deberías hacerlas y que te mantengas en esa postura que tanto dices, que puedes gestionar tus emociones y no dejarte llevar por ellas básicamente para evitar conflictos”, cerró Palao.

Faloon se defendió diciendo que ella nunca había dicho que su intención era evitar conflictos. “Si a mí me molesta algo yo lo voy a decir, y lo digo en la cara como lo mismo que te he dicho a ti”, le contestó la exYingo.