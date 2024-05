En la última nominación de "¿Ganar o servir?" de Canal 13, los participantes eligieron a Pangal Andrade para enfrentar a "Poeta" en la prueba de eliminación. Destacó el enfrentamiento entre Faloon Larraguibel y Mariela Sotomayor, donde la periodista criticó duramente a la ex animadora de Sabores, acusándola de falta de talento y de comportamiento cuestionable. A pesar de la confrontación, Faloon se abstuvo de responder a las acusaciones.

En una nueva ceremonia de nominación del reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, los participantes del encierro se enfrentaron nuevamente para definir a un nuevo contendor para la prueba de eliminación de este domingo.

De esta manera, los concursantes definieron a Pangal Andrade, líder de los Señores, como el elegido para enfrentar a “Poeta”, esto en espera de un tercer nominado.

Sin embargo, la instancia no estuvo ajena a cruces y roces, es más, se dieron varios. No obstante, uno de los que más resonó entre el público y los concursantes fue el cara a cara entre Faloon Larraguibel y Mariela Sotomayor.

La periodista, quien ha tenido varios altercados y diferencias de opiniones con la ex animadora de Sabores, la eligió como su carta para enfrentar la eliminación, ante lo que aprovechó de hacer un descargo que la dejó sin palabras.

“Faloon así como tú misma me has dicho varias veces junto con tus amigas, esto es sin llorar“, le advirtió de entrada para continuar: “Si tú lanzas una piedra, lo lógico es que esperes algo de vuelta”, añadió.

Tras lo que se lanzó contra la ex Yingo: “Me parece que tu actitud sínica y asolapada no te va a llevar a ninguna parte. Me parece muy triste que una persona que tuvo la posibilidad de posicionarse en un medio durante muchos años sin ser nadie, hoy día esté botando eso a la basura“, le enrostró sobre su pasado en el programa juvenil que la llevó a la fama.

Pero los epítetos más fuertes vinieron a continuación: “Demostrando que no tiene ninguna habilidad para quedarse en esta casa, porque no es capaz de brillar por ningún talento más que no sea el gritar, insultar o pretender que cualquiera de los hombres que entre aquí se fije en ella“, catapultó ante la mirada atenta de sus compañeros, quienes impávidos solo guardaron silencio.

“Como dice Amanda, menos es más y tú eres la menos relevante de tu equipo”, dijo a modo de cierre la periodista. Sin embargo, como es usual en esta parte de la nominación, el elegido debe responder al voto, de lo que se abstuvo Faloon.

Pese a que Karla Constant la llamó para escuchar sus palabras, la modelo ya estaba sentada en su lugar junto a su equipo, cuando sus compañeras Camila Recabarren y Blue Mary salieron en su defensa: “Es el espejo, es un reflejo”, repitió Faloon haciendo eco de las palabras de sus amigas, sin responder a Mariela.