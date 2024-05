A comienzos de esta semana comenzaron a rondar varios rumores que apuntaban a la salida de la venezolana Oriana Marzoli del reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”.

Las razones, según trascendidos, se debían a un fuerte cruce que habría tenido la chica reality con Pamela Díaz, quien habría ingresado hace poco al encierro en tiempo real y que, por tanto, no se ha podido ver en pantalla.

Si bien no existen antecedentes oficiales al respecto, los rumores aseguraban que ambas habían llegado incluso a los golpes, lo que habría provocado la expulsión de Marzoli.

“Más sí existió un cruce de proporciones. ‘¿Es cierto que Oriana solicitó la expulsión de Pamela?’. ‘Sí, es verdad, Oriana pidió la expulsión de Pamela Díaz’. Me agregan que ‘Oriana en este caso exageró una situación’“, dijo en esa oportunidad Hugo Valencia en el programa Zona de Estrellas.

A lo que agregó: “Pamela y Oriana no están juntas en la casa de ¿Ganar o Servir?, Pamela sigue en el reality y Oriana ha salido del encierro. Esto se debe a que Oriana presentó un cuadro de salud que la tiene imposibilitada de continuar con las actividades del reality. Me aclaran que no es un cuadro de salud grave, pero que sí la tiene fuera de la casa“, aseguró, según consignó Glamorama.

Sin embargo, los representantes y encargados de las redes sociales de la competidora aclararon que aún se encontraría dentro del encierro.

Fue a través de su cuenta de Instagram que publicaron una fotografía de Oriana Marzoli y escribieron: “Chicos, Oriana sigue dentro de ¿Ganar o servir? Oriana no se ha ido, ni se va a ir, le encanta estar allí”, dilucidaron sin entregar mayores detalles.

Cabe mencionar que desde el canal no han confirmado el ingreso de Pamela Díaz al reality, por lo que esto también se trata de meros rumores hasta ahora.