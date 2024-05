En el último capítulo de “Ganar o Servir“, Faloon Larraguibel y Mariela Sotomayor se enfrascaron en una intensa pelea que llegó a los gritos cuando los “Señores” de la casa se encontraban tomando desayuno.

Todo inició pues Amanda, la institutriz de la hacienda, le preguntó a Mariela respecto a lo que su péndulo había vaticinado sobre el resultado de las nominaciones.

“El péndulo dijo que Botota no se iba nominada, después dijo que Poeta se iba nominado, y Poeta se fue nominado pero en la noche”, le contestó la periodista, a lo que el personaje de la casona le dijo: “Usted me está dando susto, así que mejor, huyamos“, en tono de broma.

Pelea de Mariela Sotomayor y Faloon

Faloon intervino en dicho momento, agregando: “A la hoguera”. “Qué patuda esta sirvienta, pero cuando preguntabas por Austin, si quería hacer el amor (sic), ahí le gustaba el péndulo. Retírese, sirvienta Faloon”, respondió Sotomayor.

Lo que la comunicadora manifestó no le gustó nada a Faloon, quien reaccionó de inmediato con sorpresa y rabia, tildando a Mariela de mentirosa. “Está diciendo que yo preguntaba por Austin al péndulo, cuándo le he preguntado alguna huea (sic). Te me atravesaste, Mariela. Tan mentirosa”, lanzó Larraguibel.

La periodista de espectáculo siguió con el tema, pero esta vez con burlas. “Péndulo, ¿alguien me va a pescar o no?”, expresó Sotomayor en voz alta, imitando a la exYingo.

“¡Me carga la gente que es mentirosa, eres una mentirosa!, ¡necesitas estar inventando hueas para salir en pantalla, para que alguien te pesque (sic)! Me carga la mentira”, continuó Faloon, quien no dejó de defenderse y plantear a gritos que aquello que Mariela decía, era mentira.