En enero de este año la actriz Belén Soto anuncio en sus redes sociales que su matrimonio con Branko Bacovich llegaba a su fin después de un año de casados.

Desde entonces la también escritora nacional no se había referido a las razones detrás del quiebre y menos de la relación actual que tiene con su expareja, sin embargo, lo hizo por primera vez y aseguró que está todo bien entre ambos.

La protagonista de ‘Papi Ricky’ afirmó que las razones detrás del quiebre se dieron, puesto que tenían planes de vida diferentes y poco compatibles.

“Influyó, quizás porque Branko no deseaba tanto salir del país, y para mí, eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort“, reveló a Agricultura TV.

Cabe mencionar que la actriz dejó esta semana Chile para radicarse en México con el fin de seguir sus proyectos ligados al cine, actuación y su labor como escritora.

“Pero está perfecto, a Branko lo quiero tal como es. A él le gusta su zona de confort y yo soy contraria a eso, me gusta la vida nómade, me gusta estar siempre desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado”, agregó.

La actriz también admitió que como pareja no vieron que esta diferencia significara un riesgo para su relación: “No lo sabíamos, lo fuimos viendo en el momento”.

No obstante, aclaró que su actual relación con Bacovich es buena y de amistad: “Con Branko estamos bacán, tenemos una relación super linda, hablamos todos los días”, reveló.

Belén Soto también afirmó que no cierra la puerta a retomar su relación con Bacovich.

“La gente inmediatamente cree que esto es un choque y no lo fue. Uno nunca sabe si el día de mañana (porque) Branko es una persona que quiero tanto, admiro y es mi compañero (…) quizás volvemos o seguimos juntos, o en cinco años más o diez años más“, admitió.