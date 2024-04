En 1997, luego de grabar Eclipse de Luna, Cristián de la Fuente decidió súbitamente irse del país, esto pese a tener una proyección exitosa en la pantalla chica.

Según dijo por muchos años el actor, la decisión de emprender el viaje a Estados Unidos se debía a que quería probar suerte en Hollywood, lo que afortunadamente funcionó.

Conocidas son sus participaciones en series como Ugly Betty y Private Practice, además de CSI: Miami.

Sin embargo, ahora sale a la luz que su decisión de emigrar de Chile estuvo motivada también por un amargo episodio con una colega.

Cristián de la Fuente conversó con Patricia Maldonado en su programa web, “Francamente con Patricia Maldonado”, donde reveló los detalles: “Yo amo mucho este país, pero hay cosas que uno tiene que decir: el pueblo chileno es muy desagradecido con el artista nacional”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó que no solo se refería a los televidentes, sino que también a compañeros de trabajo: “Yo tenía compañeros de trabajo que una vez salió una crítica mala mía en una teleserie y una compañera se dedicó a recortar la crítica (del diario) y pegarla en el mural de maquillaje para que todos lo vieran y yo me sintiera del culo(sic)”, reveló sin medias tintas.

Sin detallar el nombre de la aludida, el actor afirmó que pese a que se sintió mal con la acción, sí supo transformarla a su beneficio y que incluso le terminó agradeciendo.

“Yo no lo pasé bien, pero lo agradezco, porque viendo en perspectiva, en la vida no hay nada malo. Todo lo que nos pasa son grandes regalos de la vida que a veces nos sacan de nuestra zona de confort”, afirmó en referencia a que esto lo motivó a ir a probar suerte a Estados Unidos.

“Ahí yo dije ‘no voy a seguir trabajando en este país, voy a agarrar mis maletas y me voy a ir’. Si eso no hubiera pasado, yo no me hubiera ido“, reconoció. “Después volví a trabajar con esa actriz, muchos años después, y le agradecí. Le dije ‘gracias por lo que hiciste’”, aseguró.

Cabe recordar que el actor después de su paso por Hollywood se adentró en el mundo de las teleseries en México, donde también logró ser parte de varias producciones. Ahora, luego de regresar a Chile por un tiempo, De la Fuente volvió a emprender el viaje a tierras aztecas por un nuevo proyecto no revelado.