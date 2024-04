La querella por presunto abuso sexual, interpuesta por Raffaella Di Girolamo contra Cristián campos, se encuentra en la justicia, lo que supone que el actor deberá declarar por la causa en los próximos días.

El pasado jueves, en una entrevista con T13, el abogado de la psicóloga, Juan Pablo Hermosilla, aseguró que el actor conocía la situación hace un año.

“Sin entrar en detalles, le puedo decir que él sabe y fue informado de esta situación de hace bastante más de un año atrás”, indicó.

“Él supo que estaba este relato y esta situación de daño y de abuso que se habría producido en la infancia de Raffaella. Él conoce con cierto detalle los antecedentes”, agregó.

Asimismo, el profesional se mostró confiado en que se lleve a cabo una investigación importante, pese a que los hechos habrían ocurrido hace varias décadas.

Querella contra Cristián Campos

“Toda la prueba está disponible; no hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén, está todo a la vista y, por lo tanto, esto se va a poder investigar, para efectos prácticos, igual si esto hubiese ocurrido ayer”, concluyó Hermosilla.

Hay que señalar que la querella fue confirmada la semana pasada por la Fundación para la Confianza, que se encuentra representando a Di Girolamo durante estos días.

Campos negó las acusaciones en las horas siguientes. A eso se suma que, días después, su familia publicó una carta mostrando apoyo para el actor de 66 años.

Asimismo, el ex rostro de Canal 13 recibió un soporte bastante importante de su esposa María José Prieto.