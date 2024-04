El concursante no convenció al jurado con su canto, molestándose con una actitud que tuvo Antonio Vodanovic.

Un momento bastante particular se vivió en Got Talent Chile, luego que un participante no tuviera una buena performance y fuera eliminado tras 20 segundos cantando. En el instante evidenció su molestia con una actitud de Antonio Vodanovic.

El concursante era Jimmy Rimaicuna, quien se presentó como un cantante de bolero, ópera y rancheras.

Si bien el hombre ingresó con bastante personalidad al set, su canto no convenció en absoluto al jurado, quienes tocaron el botón de ‘X’ casi al mismo tiempo.

Tras eso, Diana Bolocco le dio la oportunidad de probar con una ópera. El participante se atrevió con aquel estilo, pero Vodanovic lo frenó ‘en seco’ apretando continuamente la chicharra con cara de hastío.

Ante aquello Jimmy simplemente expresó: “Bueno, si el señor dice que no, no pues”, con rostro de malestar.

Momento en Got Talent

Sobre el final, y tras saber de su descalificación, Diana Bolocco le indicó al hombre que tenía bastantes dotes para la animación, instándolo a aventurarse en este rubro.

Por su lado, y ya en conversación con Julian Elfenbein, Jimmy agradeció la oportunidad y se retiró resignado.

Hay que señalar que el espacio de Chilevisión se encuentra en su fase inicial de clasificaciones, donde personas luchan por un cupo.

El programa inició a fines de marzo, luego de la gran final que tuvo el estelar Top Chef en la señal privada, el cual proclamó como ganadora a Belén Mora.