Entre lágrimas, la animadora Faloon Larraguibel dio a conocer que fue víctima de un violento robo la noche de este viernes.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer relató que los delincuentes rompieron el vidrio de su auto y sacaron las maletas que estaban al interior.

“Perdón, perdón, perdón, pero me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo, todo, todo, todo… Traía las maletas y se llevaron todo estos perros de mierda”, afirmó entre lágrimas.

“Se llevaron la ropa de los niños, mis maletas. Se llevaron todo estos malditos. No puedo creerlo“, continuó.

En el registro que ella compartió se puede escuchar la voz de uno de sus hijos, pero se desconoce si estaba con ellos cuando ocurrió el atraco.

